EN DIRECT - Coupe de France : le DFCO reçoit Lille, suivez le 32e de finale

On met le championnat en pause, objectif Coupe de France, mercredi 10 février 2021. Le DFCO reçoit le LOSC, en 32e de finale. Un match déséquilibré sur le papier, entre le 19e et l'actuel leader de Ligue 1. Mais, on le sait, la Coupe réserve des surprises ! Peut-être avec la première apparition de la nouvelle recrue offensive Aboubakar Kamara ? Le match est à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, coup d'envoi 19 heures, avant-match spécial dès 18 heures dans 100% DFCO.

Suivez le match en intégralité à la radio !

Commentaires : Adrien Beria

Le live