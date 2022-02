EN DIRECT - Coupe de France : le FC Nantes à la recherche d'une deuxième demi-finale en 15 ans

Sur le papier, le quart de finale de la Coupe de France paraît largement à la portée des joueurs d'Antoine Kombouaré. "Bien sûr qu’on est favori, il faut l’admettre, confirme le Kanak qui fêtera son premier anniversaire à la tête de la Maison jaune, ce jeudi soir. Mais sur le terrain, on s’attend à avoir des Corses qui vont nous mener la vie dure. On sait bien que sur un match tout est possible." Les Bastiais l'ont d'ailleurs déjà montré lors des deux tours précédents, en éliminant Clermont Foot et le Stade de Reims, deux clubs de Ligue 1. Une mise en garde pour les coéquipiers de Ludovic Blas, meilleur buteur de son équipe dans la compétition avec déjà trois réalisations au compteur.

"Il faut simplement mettre tous les ingrédients sur le terrain pour passer, que ce soit avec la manière ou sans, souffle Willem Geubbels, buteur face à Vitré, en 16è de finale. Si on doit passer en s’arrachant ou même aux tirs au but, peu importe, mais il faut passer ! Dans le cas contraire, ce serait une déception." Une énorme désillusion pour les quelque 25.000 supporters présents parmi lesquels plus de 600 Corses. Et pour des Jaunes qui ont une opportunité rêvée d'accéder aux demi-finales pour la deuxième fois seulement en 15 ans. Un ticket déjà validé par l'AS Monaco, tombeur d'Amiens et futur adversaire des Jaunes. À condition qu'ils ne se prennent pas les pieds dans le tapis.

L'intégralité de la rencontre à vivre sur France Bleu Loire Océan

Le quart de finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et le Sporting club de Bastia est à vivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 20 heures ce jeudi avec Florian Cazzola au stade de la Beaujoire, accompagné de Charlotte Lorgeré, consultante France Bleu et capitaine des Canaris, et Oscar Lippert. Vos commentaires, réactions et questions en direct au 02.40.73.6000.

Les Canaris à 180 minutes du Stade de France