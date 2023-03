EN DIRECT - Coupe de France : le FC Nantes accueille Lens pour embellir sa fin de saison

"On va se déchirer, tout donner, promet le latéral droit du FC Nantes, Fabien Centonze. Avec des supporters ou pas, l’objectif reste le même, la qualification." Dans un stade de la Beaujoire amputé de son âme en raison du huis-clos imposé par la FFF après l'utilisation de fumigènes lors de la finale de la Coupe de France, les Canaris vont tenter de pimenter leur fin de saison en allant chercher leur ticket pour le dernier carré de la compétition. "À défaut, on aura des repères comme nous sommes à domicile", tente de relativiser un Antoine Kombouaré toujours invaincu en Coupe, depuis son arrivée sur les bords de l'Erdre.

Face à un RC Lens qui apparait comme favori dans ce duel, après avoir facilement disposé des Jaunes il y a moins de 15 jours , le tenant du titre va devoir retrouver sa solidité en défense, malgré l'absence de Nicolas Pallois. Et de l'efficacité en attaque, après avoir été incapable de trouver le chemin des filets lors de ses deux dernières sorties. " C’est le match le plus important de la saison qu’on a à jouer aujourd’hui, lance Antoine Kombouaré. Si on fait ce qu’il faut, si on passe, on est alors à un match du Stade de France. Sinon, on ne joue plus que le maintien." C'est quitte ou double.

Le FC Nantes n'a perdu qu'une seule de ses 12 dernières réceptions de Lens

