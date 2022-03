EN DIRECT - Coupe de France : le FC Nantes, face à Monaco, à 90 minutes d'une finale au Stade de France

"Il n'y a rien de plus beau que de faire à nouveau exploser la Beaujoire et emmener nos supporters au Stade de France", promet l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré. Invaincus à domicile depuis le 1er décembre dernier, les Canaris vont tenter de poursuivre leur très belle série, face à Monaco, ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France. "C’est un des plus gros matches de l’année pour nous, souffle le milieu de terrain Samuel Moutoussamy. Le plus excitant que je vais jouer avec le FC Nantes. On veut faire chauffer la Beaujoire." Les quelque 34.000 spectateurs qui seront présents dans l'antre des Jaune et Vert ne demandent que ça !

Pour tenter de se hisser en finale de la "Vieille Dame" pour la première fois en 22 ans, le triple vainqueur de la compétition pourra compter sur les retours importantissimes de Jean-Charles Castelletto, Moses Simon et Quentin Merlin, remis du Covid-19. Et ce ne sera pas de trop pour tenter de disposer d'un adversaire contre lequel il n'a plus gagné depuis huit matches. "Ils vont un peu douter car ils ne sont pas sur une bonne série mais je m'attends à une équipe revancharde, assure le Kanak de retour sur le banc, ce mercredi soir. Ils ont beaucoup de qualités avec de grands joueurs. Ils vont peut-être jouer leur saison sur la Coupe de France, ils ne nous feront pas de cadeau." Les Jaunes seraient bien inspirés d'en faire de même !

Vivez la 18e demi-finale des Canaris en Coupe de France sur France Bleu

La demi-finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l'AS Monaco est à vivre en intégralité sur les antennes de France Bleu Loire Océan, dès 20 heures ce mercredi, avec les commentaires de Florian Cazzola au stade de la Beaujoire, accompagné d'Oscar Lippert, Charlotte Lorgeré, capitaine des Canaris, et Sébastien Denis, ex-arbitre de Ligue 1. On attend vos questions, réactions et analyses en direct au 02.40.73.6000.

