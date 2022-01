EN DIRECT - Coupe de France : le FC Nantes reçoit Brest en huitièmes de finale

Et si Nantes écrivait une nouvelle page de sa glorieuse histoire en Coupe de France ? Après la belle épopée de 2019, et une place en demi-finales (défaite face au PSG 3-0), les Canaris ont l'occasion de rêver, une fois de plus, aux plus hautes sphères de la plus ancienne des compétitions françaises.

Les Jaunes et Verts ont en effet un billet à valider pour les quarts de finale, à deux matchs seulement d'une éventuelle finale au Stade de France. Mais avant de rêver de tout ça, le FC Nantes doit surtout battre à domicile ce vendredi 28 janvier une autre équipe de Ligue 1 qu'elle connaît bien, le Stade Brestois. Un huitième de finale face à un adversaire du même niveau, après deux rencontres face à deux équipes hiérarchiquement inférieures, Sochaux (Ligue 2) et Vitré (National 2).

Dernier match à la faveur du FC Nantes

La dernière fois que Nantes et Brest se sont affrontés, le 22 septembre dernier à la Beaujoire, la rencontre avait vite tourné à l'avantage des Canaris (victoire 3-1). La dernière fois que les deux équipes se sont croisés en Coupe de France, il faut cette fois remonter à 2004. Le FC Nantes s'était aussi imposé. Il s'agissait déjà d'un huitième de finale, et les Nantais l'avaient alors emporté 3-0. Brest jouait alors deux divisions en-dessous, dans le championnat de National. Une autre époque.

On s'attend à un match difficile, à un adversaire compliqué, mais on a la chance de jouer chez nous. Il faut saisir cette opportunité. Il ne faut pas oublier que Brest vient de battre le champion de France en titre, Lille (victoire 2-0). Ce n'est pas l'équipe de Brest qu'on a rencontré en début de saison" - Antoine Kombouaré, l'entraîneur du FC Nantes.

Match à suivre sur France Bleu Loire Océan

FC Nantes - Stade Brestois 29, avant-match dès 20h sur France Bleu Loire Océan et rencontre à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. Coup d'envoi donné à 21h.