EN DIRECT - Coupe de France : le FC Nantes remet son titre en jeu face aux amateurs de Vire

Huit mois déjà ! Le 7 mai dernier, le FC Nantes soulevait sa quatrième Coupe de France dans une ambiance exceptionnelle , que ce soit au Stade de France ou dans les rues de la Cité des ducs. Huit mois après, les coéquipiers de Ludovic Blas remettent leur trophée en jeu, ce samedi face à l'AF Virois, leader de son groupe de National 3. "C’est une équipe miraculée, souligne l'entraîneur Antoine Kombouaré, en référence au repêchage du club dans la compétition après la défaite sur tapis vert de Caen. Ils ont une seconde chance, à nous d’être sérieux, à nous de faire un gros match pour ne pas donner d’espoir à cette équipe."

Au stade Michel d'Ornano de Caen où se disputera ce 32e de finale, les Canaris vont devoir faire avec un groupe très resserré. Un choix assumé pour Antoine Kombouaré qui a décidé de laisser au repos Charles Traoré, Quentin Merlin, et de ne pas convoquer plusieurs jeunes comme Mohamed Achi ou Gor Manvelyan. "On va donner du temps de jeu à certains, peut-être limiter les temps de jeu pour ceux qui jouent beaucoup, explique le Kanak. On est tenant du titre, on veut le garder. Il faut quand même aligner une équipe sérieuse." Avec un statut de grand favori à assumer. "À titre personnel, j’ai tellement vécu un super moment, que j’ai juste envie de refaire la même chose, confie Jean-Charles Castelletto. J’ai envie de repartir loin, qu’on puisse à nouveau amener le peuple nantais au Stade de France. C’était incroyable." Le chemin est encore très long.

