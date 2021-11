EN DIRECT - Coupe de France : Les Herbiers reçoivent Bastia, les 32e de finale dans le viseur des Vendéens

Les Herbiers peuvent renouer avec la magie de la Coupe de France ! Les Vendéens reçoivent Bastia (Ligue 2) ce vendredi soir pour le huitième tour au stade Massabielle. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan, dès 19h.

Trois ans après sa finale de Coupe de France perdue contre le Paris-Saint-Germain (0-2), le club des Herbiers a de nouveau l'occasion de s'illustrer dans la plus belle des compétitions pour les clubs de football amateurs. Les Herbiers reçoivent le SC Bastia ce vendredi 26 novembre au stade Massabielle pour le huitième tour de la compétition.

Une équipe habituée des grands coups

Bastia, une équipe fraichement remontée en Ligue 2 et qui joue donc deux divisions au-dessus des Herbiers (Nationale 2). Pas de quoi pour autant impressionner des Herbretais habitués des gros coups en Coupe de France. Il y a bien sûr le parcours de rêve de 2018 avec une finale au Stade de France. Deux joueurs de l'effectif actuel ont d'ailleurs vécu la belle épopée, avec les éliminations de Lens et Auxerre, deux équipes qui évoluaient alors... en Ligue 2.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Match à suivre sur France Bleu Loire Océan

Nul doute que les Herbretrais vont vouloir rééditer l'exploit, qui plus est avec le même coach, Stéphane Masala, déjà à la tête de l'équipe première lors de la finale de Coupe de France en 2018. Les Herbiers - Bastia, match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan dès 19h ce vendredi pour l'avant-match. Coup d'envoi à 19h30 avec les commentaires de Marius Delaunay et Oscar Lippert.