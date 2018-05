Après six heures de voyage en car, les premiers supporters des Herbiers sont arrivés au Stade de France ce mardi, pour soutenir le VHF lors de la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. C'était ambiance de fête sur les aires de repos !

Les premiers cars vendéens sont arrivés à Saint-Denis vers 14h ce mardi, avec les supporters du VHF avant la finale de la Coupe de France qui se jouera ce soir au Stade de France face au Paris Saint-Germain. Au total, plus de 71.000 places ont été vendues pour assister à cette rencontre historique pour Les Herbiers.

Les premiers supporters herbretais accèdent au stade de France pour installer leur matériel. #VHFPSGpic.twitter.com/4iskpYzesr — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 8, 2018

Pauses rouges et noires

Sur le trajet depuis le stade Massabielle, les bus transportant les supporters ont fait des pauses festives. Au menu : huîtres (vendéennes) et vin blanc (du vignoble nantais), et les aires d'autoroutes prennent les couleurs des Herbiers : rouge et noir !

Les Herbiers, ville désertée

Pendant ce temps, la ville des Herbiers est désertée. Plusieurs milliers d'Herbretais font le déplacement pour aller au Stade de France. Ceux qui restent pourront aller regarder le match sur un écran géant installé au Stade Massabielle, le terrain de jeu habituel des joueurs du VHF.