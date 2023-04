EN DIRECT - Coupe de France : Lyon, dernier obstacle avant le Stade de France pour le FC Nantes

"Rendre la Coupe, c'est vraiment compliqué, confie le capitaine du FC Nantes dans la compétition, Ludovic Blas. On a vraiment envie de la garder !" Le défi est de taille pour les Canaris face à un Olympique Lyonnais décrit comme "favori" par Antoine Kombouaré. Qualifiée pour sa huitième demi-finale de Coupe de France au 21e siècle, la Maison jaune "a une chance fantastique de retourner au Stade de France ", veut croire le Kanak. "On a envie de gagner pour emmener tout le monde en finale mais on le fait d’abord pour nous, promet-il. On sait que ce serait unique de faire le doublé." Unique ? Pas exactement mais extrêmement rare, assurément. Depuis la fin de la Guerre, Bordeaux, Saint-Etienne, Lille, Paris… et Nantes en 1999 et 2000 l'ont réussi.

Dans une Beaujoire qui ressemblera plus à un volcan en éruption qu'à un stade , ce mercredi soir, l'octuple champion de France, privé de Jaouen Hadjam, Quentin Merlin et Charles Traoré, joue sa fin de saison. Son adversaire, Lyon, également. Et si Nantes veut croquer les Gones, il lui faudra réussir à briser sa dynamique négative depuis plus d'un mois et demi, compter, dans les cages, sur un Rémy Descamps toujours aussi décisif et retrouver une certaine efficacité en attaque. "On a des ressources", promet Blas. C'est le moment d'en faire l'étalage pour permettre à son entraîneur et à tout le peuple Jaune et Vert de "continuer à vivre des émotions incroyables".

Le FC Nantes sur la route d'un nouveau doublé en Coupe ?

