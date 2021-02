EN DIRECT - Coupe de France : suivez Bordeaux-Toulouse sur France Bleu Gironde

Quoi de mieux que "la plus belle des coupes", de l'aveu même de Jean-Louis Gasset, pour remettre la tête des Girondins à l'endroit ? Après être retombés dans leurs travers en enchaînant trois défaites de rang, les Marine et Blanc ont l'occasion de reprendre confiance ce mercredi à 14h45, au Matmut Atlantique, face à Toulouse, pour le compte des 32e de finale de Coupe de France. Le Téfécé, comme Bordeaux, va procéder à une large revue de son effectif en faisant tourner presque tout son onze-type. Du côté des Girondins de Bordeaux, Kalu, Otavio, Sabaly et Basic sont absents du groupe mais Jean-Michaël Seri débutera cette rencontre.