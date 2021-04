EN DIRECT - Coupe de France : suivez Canet-Montpellier sur France Bleu Hérault

Le MHSC se déplace à Canet, ce mardi (21h), pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les pailladins vont tenter de se défaire d'un nouveau club amateur. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault.

Voilà 24 ans que les pailladins n'ont pas atteint les demi-finale de la Coupe de France. Une avant dernière marche sur laquelle ils ont l'occasion de monter, ce mardi, à condition de battre Canet, pensionnaire de N2, au Stade Brutus.

Le MHSC, tombeur de Alès (N3, 1-2) et de Châteaubriant (N2, 0-1), est sur ses gardes avant ce nouveau tour dans la compétition. Les hommes de Farid Fouzari sont en effet la surprise et même la sensation de l'édition 2020/2021, eux qui ont eu la peau de Marseille (L1, 2-1) et de Boulogne (N, 1-0), en seizième puis en huitième de finale.

Direct radio : Bertrand Queneutte et Benjamin Psaume

20h30 : avant-match

21h : coup d'envoi et intégral

23h : réactions / conférence de presse

Le match : compos, statistiques, meilleures actions

Les autres matchs