EN DIRECT – Coupe de France : suivez AS Fabrègues - Paris FC sur France Bleu Hérault

Montpellier - France

Les amateurs héraultais de Fabrègues vont tenter de créer l'exploit, eux qui avait déjà atteint ce stade de la compétition il y a deux ans. A l'époque, ils s'étaient faits sortir difficilement par Bourg en Bresse (L2). Désormais entraînée par le duo Laurent Scala / Jean-Luc Muzet, l'ASF a bien l'intention de faire chuter les joueurs professionnels du Paris FC, une formation en plein chantier, actuellement avant dernière de Ligue 2. De leur côté, les sang et or occupent la troisième place de N3, à quatre points du leader, et sont à la lutte pour une éventuelle montée en N2.

Au tour précédent, le PFC a eu toutes les peines du monde à se défaire de l'Olympique de Valence, club de R1 (0-1), alors que les hommes de Mecha Bazdarevic avaient battu Amnéville (N3) au septième tour (0-2). L'AS Fabrègues a quant à elle sorti le RCO Agde (N3, 3-1) puis Chilly (R1, 0-1), chaque fois au terme des prolongations.

Match à écouter en direct (13h) : Bertrand Queneutte & Bérangère Sapowicz

