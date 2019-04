EN DIRECT - Coupe de France : suivez la demi-finale entre le PSG et le FC Nantes

Un exploit sinon rien ! Les Canaris se déplacent au Parc des Princes pour la demi-finale de la Coupe de France ce mercredi. Ils affrontent le PSG à 21h. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan et francebleu.fr.

Vahid Halilhodzic et ses joueurs au Parc des Princes en décembre 2018.

Ça s'annonce compliqué, très compliqué, ce mercredi soir pour les Canaris au Parc des Princes ! Pour obtenir leur ticket pour la finale de la Coupe de France, ils doivent battre le PSG sur sa pelouse. Cela fait quasiment 15 ans que le FC Nantes n'a pas remporté de victoire face aux Parisiens, depuis leur succès 1-0 à la Beaujoire en octobre 2004. Autant dire que la marche est haute !

Pour arriver en finale, il faudra réaliser un grand exploit. Il n'y a rien à perdre, tout à gagner." - Vahid Halilhodzic, coach du FC Nantes

Mais nos Canaris peuvent compter sur le soutien de 2.000 supporters présents à Paris ! Et si vous n'avez pas votre billet, la rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Loire Océan dès 20h30 avec Christophe Arthous, Florian Cazzola et l'ancien Canari Patrice Loko. Le coup d'envoi du match sera donné à 21h.