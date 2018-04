Nantes, France

La première demi-finale de la Coupe de France de football se joue ce mardi soir à la Beaujoire, à Nantes. Les Herbiers, qui jouent quasiment à domicile, affrontent Chambly, club de National également, à 21h. Le match se joue à guichets fermés, devant 36.000 spectateurs, dont quelque 35.000 acquis au club vendéen.

Suivez l'avant-match en direct

18h45 - Il y aura du monde ce mardi soir à la Beaujoire : 36.000 spectateurs sont attendus. Le plan vigipirate est donc renforcé, indiquent les forces de l'ordre.

[#MardiConseil]Match #VHFFCC ce soir à 21h stade de la #Beaujoire à #Nantes.



plan vigipirate renforcé➡️palpations à l'entrée du stade.

Nous invitons les spectateurs à faciliter opérations de contrôle.

Il est donc déconseillé d’être porteur de sacs. Apportez le strict minimum pic.twitter.com/EbXLSdiLbA — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) April 17, 2018

18h40 - Le calme avant la tempête...

Le calme pour l'instant aux Herbiers. Les bars sont prêts pour accueillir beaucoup de monde pour voir le match entre #LesHerbiers et #Chambly#CDFpic.twitter.com/CN4DBHc2mK — marion fersing (@mariferss) April 17, 2018

18h20 - Les joueurs sont en rouge et noir mais n'ont pas encore enfilé leur maillot.

18h - Grégory Jullian avec Laurent, supporter du VHF et Robert, supporter de Chambly, parti à 12h30 de la Picardie pour assister au match à la Beaujoire et "être là de bonne heure pour profiter de l'ambiance".

Laurent pronostique une victoire des Herbiers aux tirs au but, après prolongation sur un score de un partout. Robert, lui, pronostique une victoire "nette et précise de Chambly : 2-1". Les deux supporters sont bons joueurs, mais Laurent prévient : "on sera nombreux et on va pousser fort, très fort".

17h20 - Les vestiaires de la Beaujoire sont prêts à accueillir les joueurs. Les dirigeants des Herbiers s'assurent que tout est bien en place.

17h11 - Les Herbiers et Chambly se sont rencontrés deux fois cette saison, et sur le papier, les chances sont égales... Mais les Vendéens pourront compter sur la quasi-totalité des spectateurs du stade. Le match se joue à guichets fermés, devant 36.000 spectateurs, dont 35.000 pour le VHF.

17h05 - Les premiers supporters herbretais sont déjà sur zone, à la Beaujoire !

17h - 16 bus quittent le parking du stade Massabielle, aux Herbiers pour emmener les supporters jusqu'au stade de la Beaujoire, à Nantes. Vêtus de rouge et noir, aux couleurs du VHF, les supporters herbretais s'échauffent déjà !