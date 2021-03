EN DIRECT - Coupe de France : suivez le 16e de finale Aubagne-TFC sur France Bleu Occitanie

Écoutez le direct

Le suivi du match en direct

Après la défaite inquiétante face à Valenciennes (1-0) cette semaine, le TFC a besoin de reprendre un peu d'air. Et quoi de mieux pour cela qu'un déplacement en bord de mer du côté de la Provence. Les Toulousains se déplacent en effet ce vendredi soir au stade Francis-Turcan à Martigues pour un 16ème de finale de Coupe de France.

Le TFC va donc tenter de se rassurer face à un adversaire qui évolue deux divisions en dessous, Aubagne FC, pensionnaire de National 2. Ce qui n'empêchera évidemment pas les Toulousains de "respecter l'adversaire et de le prendre au sérieux" dixit le coach Patrice Garande.

Continuer le beau parcours

Même si l'entraineur du TFC ne s'est jamais caché du fait que la Coupe de France n'était pas la priorité cette saison, une victoire ferait le plus grand bien à un groupe en proie au doute depuis plus d'un mois, après trois défaites en quatre déplacements, face à Auxerre (3-1), Rodez (1-0) et Valenciennes (1-0).

C'est l'heure de se rassurer pour un groupe Violet largement remanié. De nombreux titulaires sont absents et laissés au repos pour préparer la dernière ligne droite du championnat.

Aubagne-TFC, avant-match dès 20h30 sur France Bleu Occitanie. Le live de la rencontre est à suivre sur cet article.