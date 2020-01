Le PSG a rendez-vous dans le Béarn pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Paris affronte Pau, ce mercredi, sur la pelouse du stade du Hameau. Deux niveaux séparent l'ogre de la Ligue 1 et le 4e de National.

EN DIRECT - Coupe de France : suivez le 8e de finale entre Pau et le PSG sur France Bleu Paris

Paris, France

Cinquième déplacement en moins de deux semaines pour les Rouge et Bleu attendus du côté de Pau, ce mercredi. Les Parisiens affrontent le club béarnais pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les joueurs de la capitale ont décroché leur ticket en battant Lorient 1 but à 0, le 19 janvier dernier. Un match, sur le papier, déséquilibré, entre le leader de la Ligue 1 et des Palois, au pied du podium en National. Deux niveaux séparent les deux équipes au coup d'envoi qui sera donné à 18h30 sur la pelouse du stade du Hameau.

Une affiche à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris