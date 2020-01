EN DIRECT - Coupe de France : suivez le match du FC Nantes face à l'Olympique Lyonnais

Nantes, France

Le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais se retrouvent, ce samedi soir à la Beaujoire, dans un remake du 16èmes de finale de la Coupe de France 2014/2015. Ce soir là, les Jaunes et Verts l'avaient emporté au bout du suspense (3-2) grâce à un Vincent Bessat extraordinaire et auteur du seul triplé de sa carrière. Depuis, le temps a filé et aucun joueur sur la pelouse ce 20 avril 2015 est encore sous contrat avec les Canaris. Mais si les Canaris veulent atteindre les 8èmes de finale de la "Vieille Dame" pour la cinquième fois en dix ans, les coéquipiers d'Alban Lafont devront se méfier d'une équipe en net regain de forme depuis trois rencontres et avec des atouts offensifs indéniables.

Limbombe dans le groupe, Coulibaly et Pallois à l'infirmerie

Trois semaines après son retour sur les bords de l'Erdre, Anthony Limbombe - qui avait marqué son seul but en championnat avec les Jaunes et Verts contre les Gones, le 12 avril dernier - est convoqué pour la première fois de la saison par Christian Gourcuff. Le technicien breton devra néanmoins se priver pour la rencontre de plusieurs cadres. Nicolas Pallois, Kalifa Coulibaly sont toujours blessés. Molla Wagué, Roli Pereira, Fabio et Marcus Coco sont également indisponibles.

"Pour arriver au bout d'une coupe, il faut sortir des gros et quitte à en avoir autant les prendre dès les 16èmes, confie Christian Gourcuff. Pour un club, [un parcours en Coupe de France] est important parce-qu'il y a toute une dynamique autour." Et pour parvenir à sortir l'ogre lyonnais dans ce choc des 16èmes de finale, et enchaîner un troisième succès de rang, Christian Gourcuff devrait choisir de faire confiance au jeune défenseur Thomas Basila. Un beau clin d'oeil du destin pour l'international français U20 qui a effectué ses premières minutes avec l'équipe professionnelle, la saison passée, contre l'OL.