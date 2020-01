EN DIRECT - Coupe de France : suivez Linas-Montlhéry / PSG en intégralité sur France Bleu Paris

Le PSG fait son retour à la compétition ! Les Parisiens ont rendez-vous dans l'Essonne, ce dimanche, pour un 32e de finale de Coupe de France. Les Rouge et Bleu affrontent Linas-Monthléry, le petit poucet régionale.

Les footballeurs du PSG retrouvent la pelouse après les fêtes de fin d'année. Les Parisiens ont rendez-vous sur le pré du stade Robert-Bobin de Bondoufle, dans l'Essonne, ce dimanche à 20h55. Les Rouge et Bleu font leur entrée en lice en Coupe de France face à Linas-Monthléry, club de 6e division. Un choc francilien, très déséquilibré, mais qui fait rêver les amateurs de l'Essonne et les deux communes qui hébergent le club. Toutes les places pour assister à cette rencontre ont été vendues en quelques heures, mais vous pouvez suivre cette affiche en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.

