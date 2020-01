EN DIRECT – Coupe de France : suivez Montpellier - Caen sur France Bleu Hérault

Le MHSC reçoit le Stade Malherbe de Caen, ce dimanche, à l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France de football. Match à suivre en direct et en intégralité, sur France Bleu Hérault (17h15).

Montpellier - France

Le Montpellier Hérault (L1) va tenter d'obtenir son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, ce dimanche, en sortant le Stade Malherbe de Caen (L2). Dans cette compétition, les caennais ne se sont plus présentés à la Mosson depuis près de 24 ans. A l'époque (saison 95/96), les normands évoluaient déjà à l'étage inférieur et s'étaient inclinés en quart de finale. Les partenaires de Michel Der Zakarian, alors défenseur du club héraultais, avaient éliminé leurs adversaires parmi lesquels Bill Tchato et Claude Barrabé (1-0).

Le dernier seizième de finale des pailladins avait, par ailleurs accouché de sept buts : une victoire (4-3), contre Lorient (2017-2018).

