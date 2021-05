EN DIRECT - Coupe de France : suivez Montpellier-PSG sur France Bleu Hérault

Depuis 2015, une seule édition de la Coupe de France a échappé aux footballeurs du PSG qui, éliminés de la Champions League et quasiment hors course pour le titre en Ligue 1, pourraient bien n'avoir plus que ce trophée à soulever, cette saison. De son côté, le MHSC ne peut plus espérer ni craindre quoique ce soit en championnat, et compte bien se hisser en finale, pour la première fois depuis 1994.

Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, avec Bertrand Queneutte, Geoffrey Dernis et Benjamin Psaume, depuis la Mosson.

20h-21h : avant-match : interviews, invités, supporters en direct et cadeaux à gagner au 04.67.58.6000

: avant-match : interviews, invités, supporters en direct et cadeaux à gagner au 04.67.58.6000 21h-23h : coup d'envoi et intégral de Montpellier / PSG

: coup d'envoi et intégral de Montpellier / PSG 23h-Minuit : réactions et conférence de presse en direct

Le match : compos, infos, meilleures actions