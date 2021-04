EN DIRECT - Coupe de France : Suivez PSG - Angers en intégralité sur France Bleu Paris

Le Paris Saint-Germain veut suivre le rêve des supporters, un "triplé historique", réclamait la banderole du Collectif Ultra Paris, dimanche lors du match contre Saint-Étienne. Ce mercredi 21 avril, il faut donc faire le travail en 1/4 de finale de coupe de France face au SCO d'Angers pour le PSG, privé de Navas, Marquinhos, Verratti, Rafinha et Diallo, tous blessés légèrement et qui devraient reprendre l'entraînement dans la semaine. En face, Angers n'a gagné qu'un seul de ses dix derniers matchs et n'a jamais battu Paris au Parc des Princes dans son histoire. Montpellier (L1) et les amateurs de Rumilly-Vallières (N2) sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Le dernier quart de finale oppose Lyon à Monaco, deux concurrents du PSG pour le titre en Ligue 1. Suivez la rencontre PSG-Angers en intégralité sur FB Paris en cliquant ci-dessous. Cette saison, Paris a battu Angers deux fois, dont une démonstration au Parc des Princes à l'automne (6-1).