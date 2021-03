EN DIRECT - Coupe de France : suivez PSG - Lille en intégralité sur France Bleu Paris

Choc au Parc des Princes ! Ce mercredi à 17h45, le PSG affronte Lille pour un huitième de finale avancé de Coupe de France. Paris va tenter de poursuivre sa série d'invincibilité dans cette compétition : le PSG n'a plus perdu depuis 38 matchs en Coupe de France.

Au match aller en championnat, Lille et Paris se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0)

C'est une superbe affiche que nous propose la Coupe de France, dommage qu'elle se retrouve à un horaire inhabituel en semaine. Ce mercredi à 17h45, Paris tenant du titre reçoit Lille actuel leader du championnat de France. Cette rencontre devrait normalement se dérouler le 6 ou 7 avril mais à cette date le PSG va jouer son quart de finale de Ligue des Champions.

Ce huitième de finale de Coupe de France est à suivre en intégralité sur l'antenne de France Bleu Paris avec Pia Clemens, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon : antenne dès 17h30, coup d'envoi 17h45 et après match dès le coup de sifflet final. On vous attend au 01.42.30.10.10.