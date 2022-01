EN DIRECT - Coupe de France : suivez PSG - Nice en intégralité sur France Bleu Paris

En championnat, PSG et Nice se sont neutralisés (0-0, le 1er décembre 2021)

Il y a un mois et demi dans une rencontre cadenassée, le PSG et Nice se quittaient sur un score nul et vierge (0-0). Toujours en tête du championnat avec les aiglons niçois comme dauphin, les deux clubs se retrouvent ce lundi en 8e de finale de coupe de France. Une rencontre au sommet où les Parisiens feraient bien de se méfier de cette équipe azuréenne.

PSG - Nice, match à suivre dès 21h sur France Bleu Paris avec Miguel Derennes, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon.