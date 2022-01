EN DIRECT - Coupe de France : suivez Vannes (N2) - PSG (L1) en intégralité sur France Bleu Paris

On va voir si le PSG n'a pas trop festoyé ! En ce début d'année, le PSG joue contre Vannes en Coupe de France. Un match à 21h10 au Stade de la rabine qui sur le papier voit s'affronter un club amateur qui évolue en Nationale 2 et l'ogre parisien. Un Paris-Saint-Germain qui est tenant faut-il le rappeler mais qui sur cette rencontre débarque en Bretagne avec un groupe qui n'a reprit l'entraînement que samedi et même dimanche pour certains.

Cette rencontre est à suivre en intégralité sur France Bleu Paris avec les commentaires de Bruno Salomon, Eric Rabesandratana et Miguel Derennes.