EN DIRECT - Coupe de France : une marée jaune au Stade de France pour encourager le FC Nantes en finale

Ils sont prêts ! Tout Nantes est prêt, bouillonnant, et qui ne demande qu'à exploser de joie, 22 ans jour pour jour après avoir remporté sa dernière Coupe de France. Les Canaris emmenés par Alban Lafont dans la cage et Ludovic Blas comme capitaine ont l'opportunité, ce samedi soir, d'ajouter une ligne au palmarès déjà bien garni de la Maison jaune. "Il y a un peu d'excitation mais il y a surtout beaucoup de sérénité, assure Antoine Kombouaré. C'est ce que l'on veut transmettre aux joueurs parce-que c'est un match capital, pour leur carrière notamment."

Un match qui pourrait renvoyer les Jaunes en Europe et qui provoque un engouement énorme, au Stade de France bien sûr, mais aussi à Nantes et plus largement dans toute la Loire-Atlantique. Suivez en direct l'avant-match et le match avec France Bleu Loire Océan.

19h10 : Abraham Donny est avec les Ch'tis Canaris, un groupe de supporters qui sont venus exprès du nord de la France ! "C'est fédérateur pour une génération qui n'a pas connu de titre" explique l'un deux. Mais pas de pronostic, superstition oblige.

19h : ça bouge à Nantes, Paris, mais pas que. Le club de foot de Vieillevigne-La Planche, au sud de Nantes, a organisé dans la salle communale tout un dispositif pour suivre le match. Au moins 230 réservations ont été enregistrées. "Il y a pas mal de monde qui viennent des clubs avoisinants. Tout est prêt" raconte Sylvain Poirier, membre du club, au micro FBLO de Leila Mechaouri. Là, deux écrans géants et une buvette attendent les supporters.

18h50 : l'enjeu du match est énorme pour les Canaris. L'espoir de soulever à nouveau la coupe 22 ans jour pour jour après leur dernière victoire en finale de la Coupe de France, c'était contre Calais. On vous refait vivre ce match ici.

18h40 : les supporters niçois et nantais s'amusent à se taquiner gentiment devant le Stade de France. "On est tout simplement plus fort qu'eux, rien d'autre à dire" disent les rouge et noir au micro FBLO de Marius Delaunay. "On a l'esprit, on a joué le maintien l'année dernière, on a réussi à retrouver des valeurs, on fait du football et on est bien" répondent les Nantais.

18h30 : Christophe a pris le train pour aller au Stade de France. "On vient de sortir de la ligne 13 et on a du mal à progresser ! explique-t-il en direct sur FBLO. On voit que du jaune et du vert, on cherche du rouge et noir mais on en a pas". Lui rêve d'une victoire des Canaris 3-2.

On est super content d'être là quoi qu'il arrive - Christophe, supporter du FC Nantes à Paris

18h20 : un peu plus d’une centaine de personnes sont déjà réunies devant l’écran géant cours Saint Pierre à Nantes. "Les plus acharnés étaient là depuis 17 heures devant les grilles et barrières" explique notre journaliste Nicolas Crozel. "Je suis fan depuis 1969 !" raconte Thierry, à la fan zone. Son épouse, Sandra, joues colorées en jaune et vert, explique avoir "mis la panoplie comme tout le monde" et supporter Nantes "depuis toujours." Le pronostic de Thierry : 2-0 pour Nice, évidemment.

18h10 : à Paris, les nantais chauffent l'ambiance dans les rues en attendant le coup d'envoi au Stade de France à 21 heures.

"Il y a du jaune et du vert partout" aux abords du stade raconte sur place Abraham Donny, animateur à France Bleu Loire Océan. Les supporters arrivent pour s'installer.

Les couleurs s'affichent fièrement devant le Stade de France. © Radio France - Marius Delaunay

18h : des centaines de supporters nantais attendent de pouvoir entrer d'un instant à l'autre dans la fan zone cours Saint Pierre et cours Saint André à Nantes qui ouvre à 18 heures. Sur place, deux écrans géants et jusqu'à 20.000 personnes attendues. Les supporters peuvent y accéder par quatre entrées.

La finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et l'OGC Nice est à vivre en intégralité sur France Bleu Loire Océan qui déploie un dispositif spécial. Florian Cazzola et Antoine Thollé seront au Stade de France pour commenter la rencontre, accompagnés de la capitaine des Jaunes, Charlotte Lorgeré et d'Oscar Lippert. Marius Delaunay sera au bord du terrain, au plus près des joueurs, et des reporters interviendront de la fan zone, Cours Saint-André et Saint-Pierre et de plusieurs endroits en Loire-Atlantique !

Il n'y a plus qu'à pour les Canaris !