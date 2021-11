EN DIRECT - Coupe de France : vivez le match Bresse Jura Foot-Sochaux

Sochaux affronte les amateurs jurassiens de Bresse Jura Foot ce samedi au 7ème tour de la coupe de France. Le FCSM se doit de faire respecter la hiérarchie dans une rencontre que vous pouvez suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Le FCSM "doit faire le job" annonce son entraîneur Omar Daf. Le 4ème de Ligue 2 ne peut, en effet, envisager qu'une qualification ce samedi après-midi pour son entrée en lice au 7ème tour de la coupe de France. Face aux amateurs de Bresse Jura Foot qui évoluent en Régionale 2, les Jaune et Bleu, même privés de 7 titulaires habituels (Prévot, Weissbeck, Kalulu, Thioune, Ndour, Aaneba et Mauricio), n'ont pas d'autre choix que de faire parler la loi du plus fort.

Vivez la rencontre en direct et en intégralité dès 14h15 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade de Bram de Louhans.