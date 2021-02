EN DIRECT - Coupe de France : vivez le match Sochaux-Saint Etienne

Sochaux accueille Saint Etienne ce jeudi en 32èmes de finale de la coupe de France. La rencontre a lieu au stade Bonal à 18h45, et est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard.

Sochaux-Saint Etienne, ça sent bon les vignettes Panini ! Un grand classique de l'élite du football français que l'on retrouve ce jeudi pour le compte des 32èmes de finale de la coupe de France. Le FCSM, 8ème de Ligue 2, va tenter de sortir les Verts, 15èmes de Ligue 1 dans un duel où les deux entraîneurs vont faire tourner leurs effectifs. La pelouse de Bonal a été bâchée et chauffée pour la préserver du grand froid et de la neige.

La rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard à partir de 18h30 avec les commentaires sur place de Hervé Blanchard.