EN DIRECT - Coupe de la Ligue : suivez Brest - Girondins de Bordeaux avec France Bleu Gironde

Bordeaux, France

Les Girondins, qui viennent de connaître à Marseille (3-1) puis face à Strasbourg (0-1) un double coup d'arrêt en Ligue 1, ont besoin de retrouver au plus vite le goût de la victoire.

Premier écueil dans cette 26ème et dernière édition de la coupe de la Ligue, Brest, une équipe qui affiche un bilan famélique de cinq victoires en quinze participations. Les Bordelais, qui n'ont plus remporté le moindre trophée depuis 2013 et une victoire en coupe de France, vont tenter de franchir l'obstacle breton avant de terminer l'année samedi à Rennes, pour le compte du championnat.