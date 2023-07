EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez France - Brésil, le deuxième match des Bleues

Après une entrée en matière décevante contre les Jamaïcaines (0-0) , les Françaises sauront-elles rebondir contre le Brésil, deuxième rencontre des Bleues dans ce Mondial de football , qui aura lieu ce samedi à partir de 12 heures à Brisbane en Australie ?

Si l'affiche est séduisante, une inconnue de taille subsiste : l'état physique de la capitaine de l'équipe de France Wendie Renard, touchée au mollet gauche. Devant près de 50.000 spectateurs, les joueuses d'Hervé Renard n'ont pourtant plus vraiment le droit à l'erreur. Une défaite contre la Seleçao sonnerait la fin des espoirs de première place dans le groupe F et condamnerait les Bleues à un huitième de finale probable face aux redoutées Allemandes. Et encore, il s'agirait là du meilleur des scénarios. Une élimination dès la phase de groupes, qui serait une première depuis vingt ans, ne serait plus exclue, même en cas de victoire contre le modeste Panama mercredi (12h00) à Sydney en clôture du premier tour.

En revanche, un succès contre les Sud-Américaines, 8ᵉ nation mondiale qui n'a jamais battu les Bleues, ouvrirait grand les portes de la phase finale, sans doute avec la première place du groupe.

Suivez la rencontre en direct :

