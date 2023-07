EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez France-Jamaïque, le premier match des Bleues (12h)

Martin KEEP

L’équipe de France fait son entrée en lice dans la Coupe du monde féminine de football (jusqu'au 20 août) ce dimanche à Sydney en Australie. Les joueuses d'Hervé Renard affrontent la Jamaïque à 12h (heure française) pour leur premier match de la phase de groupes.

Les Bleus se sont fait peur le 14 juillet lors de leur dernier match de préparation avant le coup d'envoi du mondial. Après trois victoires successives, la sélection tricolore a été battue par les coorganisatrices australiennes (1-0). En conférence de presse, Hervé Renard, le coach des Bleues, s'est voulu rassurant : "On peut perdre un premier match et être champion du monde." L'équipe de France féminine va-t-elle se reprendre et s'imposer pour leur premier match du Mondial ? Suivez France-Jamaïque en direct avec France Bleu.

Suivez France-Jamaïque en direct

