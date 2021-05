EN DIRECT - D1 féminine de football : suivez OL-PSG sur France Bleu Paris

L'OL reçoit le PSG ce dimanche 30 mai, pour la 16e journée de championnat. Premières au classement pour l'instant, les footballeuses parisiennes pourraient bien priver l'OL d'un quinzième titre consécutif, et s'offrir leur premier titre de championnes de France. Le championnat est particulièrement serrée cette année, puisque le PSG n'a qu'un point d'avance au classement sur l'OL.

Suivez cette rencontre en direct sur France Bleu Paris, avec Bruno Salomon et Pia Clemens:

Un maillot signé de Kadidiatou Diani est à gagner : tirage au sort parmi tous ceux qui nous appelleront ce soir au 01.42.30.10.10

Et pour ce match, les milieux de terrain du PSG sont privées de Luana, blessée au genou, qui a mis fin à sa saison et de Formiga, "qui n'est pas à 100%", d'après le coach Olivier Echouafni. L'attaquante Marie-Antoinette Katoto n'est pas non plus de la partie. En cas de nul, elles auraient encore une occasion de décrocher le titre en gagnant face à Dijon la semaine prochaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix