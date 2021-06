EN DIRECT D1 Féminine : Suivez PSG - Dijon en intégralité sur France Bleu Paris

Le jour de gloire est arrivé pour la section féminine du PSG. Ce vendredi à 20h45 au stade Jean-Bouin à l'occasion de la 22ème et dernière journée de D1 Féminine, les parisiennes reçoivent Dijon. En cas de victoire face aux Bourguignonnes, Paris sera sacré championne de France.

Depuis neuf ans, le PSG court après le titre de championne de France. Neuf ans à tenter de faire tomber Lyon de la plus haute marche du podium et ce jour est peut être enfin arrivé. Ce soir pour la 22ème et dernière journée de D1 Féminine, le PSG leader du championnat accueille Dijon. En cas de victoire, Paris va remporter le premier titre de championne de France de son histoire.

Ce match historique, vous allez le vivre en intégralité sur France Bleu Paris avec Pia Clemens, l'ancienne capitaine du PSG Sabrina Delannoy, Bruno Salomon et Bruno Herman de Culture PSG. Emissions spéciale de 20h30 à 23h30 avec de nombreux invités attendus.