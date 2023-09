EN DIRECT - D1 : le DFCO Féminin reçoit le LOSC, pour la première de la saison à domicile

Le DFCO féminin veut soigner sa première à domicile dans cette saison 2023/2024 de D1 - la sixième d'affilée dans l'élite pour les "Rouges", après le maintien arraché in extremis la saison dernière. Avec une nouveauté : tous les matchs à Dijon auront lieu au Stade Gaston-Gérard. Sous un grand soleil et avec un peu plus de 200 personnes environ dans les tribunes du Parc des Sports, les Dijonnaises reçoivent Lille, équipe promue en première division, samedi 30 septembre 2023 (15h).

Suivez le déroulé du match

Annonce du speaker, le DFCO revendique 535 supporters cet après-midi.

46' - C'est reparti à Gaston-Gérard, et le DFCO attaque fort ! Lancée sur la droite, Jedlinska pique son ballon, qui rase le poteau (1-0).

C'est la mi-temps au Parc des sports, le DFCO est devant. 1-0 grâce à un très beau but de la recrue Latifah Abdu.

45+2 - Dernière alerte, avec un coup-franc lillois qui passe à côté (1-0).

39' - Klaudia Jedlinska se retrouve en bonne position dans la surface pour le DFCO, mais sa frappe est dévissée (1-0).

31' - QUEL BUT de Latifah Abdu. Après un coup-franc et un jeu en triangle à l'entrée de la surface, puis une superbe remise en talonnade de Roth, l'ancienne strasbourgeoise déclenche une énorme frappe qui termine en lucarne. Dijon mène 1 à 0 !

26' - Rassurante, Lisa Lichtfus capte plusieurs ballons sur des phases arrêtées. En revanche, toujours pas d'occasion pour le DFCO dans ce début de match (0-0).

19' - Première alerte sur la cage dijonnaise, avec un centre-tir venu de la droite, qui frôle le poteau de Lisa Lichtfus (0-0).

10' - Début de match équilibré, grosse lutte au milieu du terrain, mais pas vraiment d'occasions (0-0).

Les compos