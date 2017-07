EN DIRECT - Dani Alves au PSG : suivez sa présentation au Parc des Princes

Le club a officialisé le transfert ce mercredi après-midi, le latéral brésilien a signé pour deux ans avec le PSG. Suivez sa présentation en direct du Parc des Princes.

Il sera le trentième brésilien à porter le maillot du PSG, et sûrement l'un des plus réputés. Dani Alves est désormais parisien. Son arrivée annoncée de toute part depuis hier a été officialisée cet après-midi par le club. Il a signé un contrat de deux ans.

Libre depuis son départ de la Juventus de Turin, Dani Alves pose à Paris une valise pleine de trophées. Trois fois vainqueur de la Ligue des Champions, il a aussi décroché six titres de champion d'Espagne avec Barcelone et remporté trois Coupes du monde des clubs de la FIFA et deux fois l'Europa League.

"Je suis extrêmement heureux de m’engager au Paris Saint-Germain," lance Dani Alves en guise de première réaction. "Ces dernières années, j’avais pu mesurer de l’extérieur la formidable croissance de ce club, devenu une place forte du football européen. Il est très enthousiasmant d’être désormais un acteur de ce grand projet". La suite est à découvrir en live lors sa présentation au Parc des Princes à suivre ici :