EN DIRECT : Dijon FCO - A.S.S.E. à vivre sur France Bleu Saint-Etienne Loire

Une semaine après le match nul, face à Lille, l'A.S. Saint-Etienne doit confirmer une impression de renouveau, ce dimanche lors du déplacement en Bourgogne pour affronter Dijon. Dijon, lanterne rouge de la Ligue 1. Un adversaire qui aura donc à coeur de se sortir de cette mauvaise passe. Prudence donc du côté de Claude Puel et ses hommes.

Gabriel Silva et Retsos encore indisponibles.

Deux joueurs sont toujours blessés, si l'on excepte le cas d'Yvann Maçon, dont la saison est d'ores et déjà terminée, après qu'il a été gravement blessé à un genou lors d'un match en équipe de France espoirs. Et encore ces joueurs, les défenseurs Panagiotis Retsos et Gabriel Silva, sont tous deux en phase de reprise et pourraient effectuer leur retour prochainement.

C'est dire si l'entraîneur de Claude Puel va avoir l'embarras du choix pour composer le groupe qui se déplacera à Dijon. Au cours des dernières semaines, il était dans l'embarras tant les absents, blessés, malades ou suspendus, étaient nombreux. Néanmoins, son équipe ayant été plutôt en forme face à Lille (1-1) lors de la dernière journée, il pourrait choisir d'aligner le même onze de départ.