EN DIRECT - Euro féminin de foot : suivez France - Allemagne sur France Bleu

La France retrouve l'Allemagne en demi-finale de l'Euro féminin à Milton Keynes, ce mercredi (21h). Soirée spéciale sur France Bleu dès 20 heures avec Grégoire Godefroy et les commentaires de Julien Froment.

Les Bleues sont à une victoire de retrouver l'Angleterre et ses 90.000 supporters dans le mythique stade de Wembley ! Pour cela, il faudra éliminer l'Allemagne, ce mercredi soir (21h) à Milton Keynes (au nord de Londres), en demi-finale de l'Euro féminin. Une nation qui a remporté huit des douze championnats d'Europe précédents.

Un match à écouter sur France Bleu

France Bleu se mobilise pour vous faire vivre la première demi-finale européenne des Françaises. Rendez-vous dès 20 heures pour une heure d'avant-match avec Grégoire Godefroy. Il sera accompagné de nos journalistes en région et de Sandrine Roux, ancienne internationale et entraîneuse des gardiennes en équipe de France espoirs. Avant le commentaire en direct et en intégralité ce France-Allemagne historique avec Julien Froment !