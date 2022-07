EN DIRECT - Euro féminin de football : Suivez France - Pays Bas sur France Bleu (21h)

Toutes et tous derrières les Bleues ! France Bleu soutient l’équipe de France et vous fait suivre le quart de finale face aux Pays-Bas dès 21 heures ce samedi. Invaincue depuis trois ans, troisième nation mondiale, la France affronte les tenantes du titre et vice-championnes du monde néerlandaises pour une place en demi-finale. Un cap sur lequel des Bleues butent depuis une décennie en grande compétition.

"Il faudra souffrir ensemble, prendre du plaisir ensemble, jouer, se lâcher, prendre des risques", a lancé Wendie Renard, la taulière d'une équipe de France au palmarès toujours vierge. Si brillante d'entrée contre l'Italie (5-1), l'étoile tricolore a pâli à mesure que l'Euro avançait, avec un succès étriqué contre la Belgique (2-1) et un nul frustrant face à l'Islande (1-1). Les Françaises ont perdu en route leur pépite d'attaque Marie-Antoinette Katoto, gravement blessée à un genou, et une partie de leur assurance avec, peut-être. Quand les championnes en titre, elles, ont retrouvé depuis mercredi leur pépite d'attaque Vivianne Miedema, sortie de l'isolement imposé après un test positif au Covid-19.

Suivez le match en direct sur France Bleu