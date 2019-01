EN DIRECT - Ligue 2 : suivez le match du FC Sochaux-Montbéliard en déplacement à Valenciennes

Suivez en direct les matches du FC Sochaux en Ligue 2 pour la saison 2018-2019. Ce vendredi 11 janvier pour la 20e journée, le FC Sochaux se déplace à Valenciennes. C'est un match "déjà" capital pour le maintien des deux clubs. La victoire est plus que souhaitable pour les jaune et bleu

Suivez en direct les matches du FC Sochaux en Ligue 2 pour la saison 2018-2019. Ce vendredi 11 janvier pour la 20e journée, le FC Sochaux se déplace à Valenciennes . Le coup d'envoi est à 20h mais retrouvez-nous dès 19h45 dans l'avant-match pour vous faire vivre en direct et en intégralité la rencontre sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Le FCSM espère débuter la phase retour du championnat par un résultat positif dans le Nord

Les 3 déclarations à retenir avant ce duel

"Il faut faire des séries pour nous donner de l'air" expliquait en début de semaine le milieu de terrain Sofiane Daham.

"On s'est améliorés sur le plan défensif, mais maintenant on doit marquer plus de buts" affirme le défenseur Rafa Paez

"Si on veut gagner à Valenciennes, on doit se projeter plus vite et mieux vers l'avant" pour l'entraîneur Omar Daf

Verdict à partir de 20h au stade du Hainaut

👥 Omar Daf peut compter sur les retours de suspension d'@olivierverdon93, @LacroixMaxence et @ThomasRobinet18 avant d'affronter le @VAFC ce vendredi à 20h.

📋 Retrouvez les 18 joueurs sochaliens pour #VAFCFCSM ⤵️https://t.co/pp2UExy2by — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) January 10, 2019

