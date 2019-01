EN DIRECT - Ligue 2 : Face à Ajaccio, Sochaux vise un 3ème succès d'affilée à Bonal

Le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Ajaccio ce vendredi 18 janvier à 20h pour le compte de la 21ème journée de Ligue 2. Le FCSM reste sur deux succès à domicile et entend réaliser la passe de trois face aux Corses. Victoire plus qu'indispensable pour le maintien des Sochaliens

Sochaux, France

Le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Ajaccio ce vendredi 18 janvier à 20h pour le compte de la 21ème journée de Ligue 2 de football. Comme jusqu'à la fin de saison, chaque match compte désormais dans la course au maintien du club sochalien.

Le FCSM, 17ème et battu à Valenciennes, doit absolument rebondir face aux Corses, 13èmes. Sochaux sait que sa survie passe par un sans-faute à domicile. L'équipe d'Omar Daf vient de remporter ses deux derniers matches à Bonal (Gazélec Ajaccio et Lorient) et vise donc la passe de trois face aux Insulaires.

Omar Daf a convoqué un groupe de 19 joueurs dont l'une des dernières recrues, Cyrille Bayala, prêté par Lens. Mais l'attaquant burkinabé était toujours dans l'attente d'être autorisé d'un point de vue administratif à figurer sur la feuille de match.

