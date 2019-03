EN DIRECT - Huitièmes de finale de la Ligue Europa : suivez la rencontre entre Rennes et Arsenal

C'est un immense défi qui attend le Stade Rennais ! Les Rouge et Noir affrontent Arsenal ce jeudi en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le club anglais est un des favoris de la compétition. Vous pourrez suivre ce match en direct dès 18h05 sur France Bleu Armorique.

Rennes, France

C'est une première dans l'histoire du club ! Après son succès face au Bétis Séville, le Stade Rennais est en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Et les Rouge et Noir accueillent ce jeudi soir à 18h55 Arsenal, un des plus grands clubs anglais. Les Rennais vont avoir fort à faire pour éliminer l'un des favoris de la compétition européenne.

Le Stade Rennais pourra en tout cas compter sur ses supporters. Le Roazhon Park fait le plein ce jeudi soir pour accueillir les Anglais !

[INSIDE] Retour sur l'ouverture de la billetterie #SRFCArsenal qui a suscité un incroyable engouement aux abords du #RoazhonPark ! pic.twitter.com/KFgNgIAdZ3 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 5, 2019

Si vous n'avez pas votre ticket pour le Roazhon Park, vous pouvez suivre la rencontre en direct et en intégralité dès 18h05 sur France Bleu Armorique et sur francebleu.fr avec Sarah Mansoura et Alexandre Frémont.