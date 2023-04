EN DIRECT - L'alléchant Olympico Lyon-OM est à vivre sur France Bleu Provence

Il s'agit probablement d'un tournant dans la fin de saison de l'OM. En cas de victoire, ce dimanche soir, dans le Rhône, les olympiens, les vrais, feraient un pas de géant vers le podium en fin de saison. Car ils prendraient 6 points d'avance sur Monaco (4e), battu à Lens, hier soir (3-0). A l'inverse, une contre-performance des marseillais, dont on attend une prestation solide depuis un bon mois, et la menace monégasque resterait d'actualité, tout en voyant les lensois compter jusqu'à 2 points de plus.

L'OM joue donc gros sur le terrain d'une formation lyonnaise qui lui réussit pas, les provençaux restant sur 13 matches sans succès en L1 dans le 69. Privés de Payet et Tavarès, blessés, mais qui auraient probablement débuté sur le banc, les marseillais vont devoir être à la hauteur de leur standing en déplacement pour réussir un coup: soit la meilleure formation de l'hexagone.

OL-OM est à vivre sur France Bleu Provence dès 20H45 avec les commentaires de Eric Thomas, et les journalistes Mourad Aerts et Bruno Blanzat.

