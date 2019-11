EN DIRECT - Quatre changements pour l'ASNL face au Paris FC

L'AS Nancy Lorraine reçoit le Paris FC pour la 16e journée de Ligue 2 ce vendredi soir. Nancy veut se relancer avec trois points alors que le club n'a plus gagné depuis près de deux mois.

Baptiste Valette et l'ASNL ont besoin de points.

Tomblaine, France

L'AS Nancy Lorraine veut rester invaincue à Picot. Nancy, qui n'a plus perdu en championnat depuis fin août accueille le Paris FC, une équipe qui lutte pour son maintien. Du côté des joueurs de Jean-Louis Garcia, il s'agit de regoûter à la victoire alors que l'ASNL n'a plus connu le succès en championnat depuis début octobre. Suivez la rencontre sur France Bleu Lorraine dès 19h30 sur France Bleu Lorraine. Un match à vivre avec Cédric Lieto, Laurent Pilloni et Dominique Schott, le président du Racing Club Champigneulles (R1).

Vivez le match en direct