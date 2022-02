EN DIRECT : l'ASSE reçoit Montpellier vivez la 23e journée de Ligue 1

L'ASSE reçoit Montpellier. Et c'est loin d'être un tâche facile. Malgré tout, on compte sur les premières de certaines recrues du mercato estival et sur certains retours. Les Verts ont besoin, ils le savent tout le monde le sait. Et la montre du maintien tourne. Coup d'envoi à 17h.