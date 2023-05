L'ASSE gâche tout et concède le nul à Caen

Le résumé du match des Verts à Caen (2-2)

Le film du match entre l'ASSE et Caen

L'ASSE se déplaçait chez l'une des meilleures à domicile de cette Ligue 2 version 2022-2023 (seulement deux défaites). Pourtant ça ne se verra pas. Dans la première période, les Verts prennent le dessus sur les Normands très rapidement. Même si c'est Caen qui déclenche les premières munitions, c'est l'ASSE qui ouvre le score sur son premier tir grâce à Wadji, bien servi par Krasso (15', 0-1).

Cette équipe caennaise perd ses repères face à Saint-Étienne. Les Normands savent que les Verts ont des pistons forts et puissants et ils se concentrent sur eux, un peu trop. Cela laisse des espaces dans l'axe pour Krasso, Chambost, Fomba ou Moueffek. Les Verts dominent et ils concrétisent à nouveau avec Krasso qui lance d'une magnifique passe pour Wadji qui double la marque (23' 0-2).

Une première période bien aboutie des Verts qui régalent les supporters venus en nombre en Normandie.

Dans le deuxième acte, le Stade Malherbe a plus de situations notamment grâce à des Verts qui concèdent plus de fautes et des fautes parfois bêtes. Les Stéphanois sont moins bons, moins percutants dans cette deuxième période.

Les Verts vont gâcher leur bonne première période. D'abord sur un corner normand, Mendy lobe Larsonneur d'un joli coup de tête (83', 1-2). Puis une minute plus, une perte de balle au milieu de terrain permet à Caen de doubler la marque (85' 2-2).

C'est ainsi que se termine cette rencontre. Beaucoup de frustration et de déception au vue de la physionomie du match. Les Verts ont les occasions en début de deuxième période par Wadji et Krasso pour planter le coup fatal. Mais ensuite les Caennais changent de système, les Stéphanois déjouent. Les entrants n'apportent rien et parfois sont coupables sur le deuxième but.

Les Verts sont dixièmes de ce classement alors qu'ils ont été septième durant le match... vraiment dommage !

Les résultats de la 37e journée de Ligue 2

Le classement de la Ligue 2

