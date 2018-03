S'imposer face à une équipe de première partie de tableau, c'est l'objectif de l'AS Nancy Lorraine ce vendredi soir face à Clermont, 6e et candidat à la montée en Ligue 1 malgré l'un des plus petits budgets du championnat. Nancy n'a gagné qu'une fois face à une formation du TOP 10, c'était fin septembre face à Châteauroux à domicile. L'équipe de Patrick Gabriel se présente en Auvergne très amoindrie puisque Muratori, Dembélé et Busin se sont ajoutés sur la liste des blessés. Coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h45 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

