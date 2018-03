Châteauroux, France

Ce vendredi soir, l’AS Nancy Lorraine défie Châteauroux sur sa pelouse. C’est la 28ème journée de Ligue 2. Les Nancéiens n’affichent qu’une seule victoire sur leurs neuf derniers matches en championnat. Il faut absolument reprendre des points, sous peine de se retrouver potentiellement en position de relégable dès ce soir. La Berrichonne de Châteauroux - AS Nancy Lorraine : un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr. Le coup d’envoi est à 20h. L'avant match commence à 19h30.

