EN DIRECT - L'AS Nancy Lorraine doit réagir contre Clermont

L'AS Nancy Lorraine reçoit Clermont pour la 12e journée de championnat de Ligue 2. Les Nancéiens sont dans l'urgence de prendre des points à domicile face à des Auvergnats au pied du podium. Coup d'envoi à 20 heures.

L'AS Nancy Lorraine va tenter ce soir de décrocher un quatrième succès d'affilée cette saison à domicile à l'occasion de la réception à Picot de Clermont pour la 12e journée de Ligue 2. Coup d'envoi à 20 heures, avant-match dès 19h30 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Nancy a besoin de décrocher des points pour continuer son bon parcours à la maison et surtout compenser les manques encore aperçus la semaine dernière face au Gazélec Ajaccio (défaite 2-1). Vincent Hognon, l'entraîneur nancéien attend davantage de combativité de la part de son équipe et récupère dans son effectif le milieu de terrain Laurent Abergel, suspendu à Ajaccio. En face, l'ASNL retrouve une équipe très solide, Clermont n'a encaissé que six buts et possède la meilleure défense du championnat. Une formation auvergnate qui possède un tout petit budget mais qui est tout de même quatrième du championnat à l'heure actuelle.

