Ligue 2 (J20) : Reims s'incline contre Bourg-Péronnas (1-0) et s'offre une nouvelle désillusion à l'extérieur

Dire que 2017 ne commence pas de la meilleure des manières pour le Stade de Reims est une lapalissade. Face à Bourg-Péronnas, Michel Der Zakarian attendait de l'abnégation, de la fluidité, de l'efficacité. Quelques maux de tête viennent finalement s'ajouter à ceux de 2016. A l'extérieur au moins...

Décidément, les rémois ne trouvent pas la recette loin de Delaune.. Si les discours, plein de sérénités et de bonnes intentions plaident pour un meilleur bilan à l'extérieur qu'en 2016, force est de constater que les voeux formulés n'ont jusqu'à maintenant pas été réalisés dans la réalité.

Car si les protégés de Michel DER ZAKARIAN ont eu l'occasion plusieurs fois de prendre le dessus sur leur adversaire du soir, la maladresse voire la nonchalance auront eu le dernier mot sur l'envie et la réussite. C'est d'autant plus regrettable que le technicien rémois avait mis en place une composition qui se rapprochait enfin d'une équipe type, avec le retour notamment de Julian JEANVIER en défense centrale. Sa prestation doit d'ailleurs être soulignée. De retour après de longues semaines d'absence, le défenseur rémois a confirmé son statut de taulier de l'arrière-garde rémoise.

Les premières minutes étaient d'ailleurs plutôt blanches (la couleur du maillot marnais ce vendredi soir, ndlr). L'axe Rémi OUDIN - Pablo CHAVARRIA tentait des combinaisons intéressantes, tandis que le pressing opéré par la paire Danilson DA CRUZ - Jaba KANKAVA offrait des situations favorables, mais pas toujours bien exploitées. Les efforts étaient malgré tout récompensés lorsque Gaetan CHARBONNIER récupère un ballon et lance DIEGO dans la profondeur. L'attaquant brésilien, entre dans la surface et tente de se mettre sur son pied gauche mais est fauché irrégulièrement par un burgien. Le point de penalty est indiqué par Romain Lissorgue. Gaetan CHARBONNIER, peu inspiré offre à Julien FABRI l'occasion de s'illustrer (17e). La soirée, si bien commencée tourne alors au calvaire.

Dès lors, les marnais perdent peu à peu le fil de la rencontre. Brouillons, ils ne parviennent plus à s'approcher des buts bressans. Les locaux, à l'inverse, sentent bien que l'orage est passé et profitent, certes maladroitement, de quelques bons ballons de Kevin HOGGAS pour semer le doute chez les rémois, sans être bien dangereux.

Le début de seconde période est insipide, autant qu'indécise. Comme groggys, les rémois ne parviennent pas à mettre du rythme et de l'intensité. Sans fluidité, la rencontre sent le KO. Reims joue par à coups, quelques accélérations offrent de vraies opportunités, mais les imprécisions donnent de réelles sueurs froides. L'illustration parfaite de ce scénario arrive à la 75e minute. Sur un superbe service de Grejohn KYEI entré en jeu, Gaetan CHARBONNIER envoie l'offrande au-dessus du but adverse. Sur le renvoi suivant, Kevin HOGGAS trouve Julien BEGUE à la limite du hors-jeu. Seul face à Johann CARRASSO, le burgien envoie le ballon entre les jambes du portier rémois pour ouvrir le score. Cruelle désillusion.

Amorphe, anesthésié, le Stade de Reims peine à réagir. Plus rien ne sera finalement marqué. En s'inclinant pour la 5e fois de la saison, le club marnais cumule un bilan bien pauvre de 9pts sur 33 possibles à l'extérieur. Sans parler de syndrome, les têtes gambergent, et les occasion manquées de conforter sa place sur le podium se multiplient. Passés par Lens, les rémois voient aussi Brest prendre le large au classement. Incapable d'un résultat loin de la maison, Reims devra une fois de plus faire de Delaune une forteresse imprenable pour conserver ses objectifs de début de saison. Au risque de courir vers des désillusions plus grandes encore...

A Bourg-en-Bresse, (Stade Marcel Verchère), Bourg-Péronnas bat Reims 1-0 (mi-temps, 0-0)

Temps : humide

humide Pelouse : normale

normale Spectateurs : 3061

3061 Arbitre : Mr. Lissorgue

Mr. Lissorgue But pour Bourg-Péronnas : Julien Begue (75e)

Julien Begue (75e) Avertissements à Reims : Danilson Da Cruz (33e), Pablo Chavarria (39e).

Danilson Da Cruz (33e), Pablo Chavarria (39e). Bourg-Péronnas : Fabri - Ponroy, Perradin, Nsimba, Faivre (cap.), Del Castillo (Chère, 78e), Berthomier (Bègue, 66e), Nirlo, Heinry (Merdji, 86e), Damour, Hoggas.

Fabri - Ponroy, Perradin, Nsimba, Faivre (cap.), Del Castillo (Chère, 78e), Berthomier (Bègue, 66e), Nirlo, Heinry (Merdji, 86e), Damour, Hoggas. Reims : Carrasso - Turan, Jeanvier, Weber (cap.), Bouhours, Kankava, Da Cruz, Diego (Berthier, 46e), Charbonnier, Oudin, Chavarria (Kyeï, 62e).

