EN DIRECT - Le DFCO féminin est mené par le PSG, suivez la 15e journée de D1

Une superbe affiche, et une montagne à renverser. Dimanche 26 février 2023, dans le cadre de la 15e journée de D1, le DFCO féminin, 9e (sur 12) reçoit le Paris-Saint-Germain, 2e du classement. Coup d'envoi 14h45. Un match très déséquilibré sur le papier, délocalisé pour l'occasion au Stade Gaston-Gérard. "On n'a pas peur du PSG", avançait le manager de la section féminine, Sylvain Carric, au micro de 100% Sport sur France Bleu Bourgogne. Suivez le déroulé du match en direct sur notre site.

Suivez le match !

65' - Deux actions parisiennes, et deux parades de Lichtfus (0-2).

63' - Deux changements pour le DFCO, avec les entrées de Sylla et Soleilhet, et les sorties de Tyryshkina et Fercocq.

56' - Sébastien Joseph écope d'un avertissement pour contestation.

55' - BUT - Pénalty très généreux accordé au PSG. Diani transforme (0-2).

54' - Le coup-franc de Martens, tiré direct, est bien capté par Lichtfus (0-1).

47' - Le PSG attaque fort d'entrée, mais la frappe de Martens passe au dessus (0-1).

45' - C'est reparti à Gaston Gérard, le DFCO est mené 1-0 par le PSG, un but marqué à la demi-heure de jeu par Bachmann.

C'est la mi-temps, le DFCO est mené 1-0 par la PSG.

44' - Le miracle sur la cage dijonnaise. Une frappe parisienne, contrée, puis une deuxième détournée par Lichtfus. Le ballon est ensuite sauvé sur la ligne ! (0-1).

40' - Diani traverse tout le terrain, mais sa frappe, contrée, est bien arrêtée par la gardienne belge du DFCO (0-1).

37' - Nouvelle occasion pour le PSG, suite à un corner. C'est finalement capté par Lisa Lichtfus (0-1).

29' - BUT - Après un ballon perdu dans la surface, le PSG ouvre le score par Ramona Bachmann (0-1).

24' - Frappe lointaine de Declercq, captée par la gardienne du PSG, Bouhaddi.

19' - Beau débordement de Léna Goetsch sur la droite, le centre, mais Madeline Roth, en bout de course, ne peut pas reprendre (0-0).

17' - Rose Lavaud reste au sol, suite à un contact (0-0).

15' - Le déboulé de Baltimore sur la droite ! Mais sa frappe puissante passe à côté du but de Lichtfus. Le DFCO tient le chox (0-0).

13' - Tyryshkina frappe, c'est dévié et capté par la gardienne parisienne (0-0).

9' - La frappe de Martens passe à côté pour le PSG, suite à un débordement sur la droite (0-0).

4' - Paris attaque fort dans ce début de match, le DFCO répond avec une incursion de Maria Diaz (0-0).

14h45 - C'est parti à Gaston-Gérard !

14h35 - Kadidiatou Diani, qui vient d'annoncer sa décision de quitter l'Equipe de France, est titulaire avec le PSG.

14h25 - Découvrez les compos

14h20 - Le vent souffle très fort ! La preuve le banc de touche vient de se renverser. Pas de blessés, tout va bien.

14h15 - Bienvenue dans ce direct sur le site de France Bleu Bourgogne. Coup d'envoi du match dans 30 minutes sur la pelouse de Gaston-Gérard.

Dans son histoire, le DFCO n'a marqué qu'un seul but contre le PSG, l'œuvre de Madeline Roth, au match aller, pour une défaite 3-1 des Dijonnaises. La saison dernière, en Coupe de France, elles avaient frôlé l'exploit : 0-0 à la fin du temps règlementaire, et élimination aux tirs au but.

Les deux équipes étaient déjà opposées au mois de janvier dernier , en Coupe de France. Victoire des Parisiennes, 2-0, dans un match entaché par des erreurs d'arbitrage.

Les féminines du DFCO vont-elles s'inspirer d'une autre équipe dijonnaise, qui a déjoué ce weekend tous les pronostics ? Elles peuvent prendre exemple sur la JDA Handball, qui a battu Brest au Palais des sports de Dijon.