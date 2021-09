EN DIRECT - Le DFCO reçoit Dunkerque, suivez la 8e journée de Ligue 2

Le DFCO reçoit Dunkerque, samedi 18 septembre 2021, pour la 8e journée de Ligue 2. Les "Rouges" ont l'occasion de lancer une série et de remonter au classement.

Fort de sa première victoire de la saison face à Bastia, le DFCO a l'occasion d'enchaîner une deuxième victoire, samedi 18 septembre 2021, avec la réception de Dunkerque pour la 8e journée de Ligue 1. Pour ce duel de mal-classés entre Dijon, 18e, et les Nordistes, 19es, Patrice Garande a décidé de se passer une nouvelle fois de Y. et B. Soumaré. Lucas Deaux est également absent. La rencontre est à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne. Rendez-vous dès 18h45 pour l'avant-match, avec les compos et tous les enjeux, 19 heures pour le coup d'envoi.

